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الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يشكر الحشود في أول ظهور علني منذ تلقي العلاج
24 مارس 2025 21:09
في أول ظهور علني منذ تلقي العلاج.. البابا فرنسيس يوجه التحية إلى الحشود المتجمّعة أمام مستشفى جيميلي في روما الذي غادره الأحد، بعدما تلقى علاجاً من التهاب حاد في الرئتين استمر 5 أسابيع
التهاب رئوي
البابا فرنسيس
الكنيسة الكاثوليكية
روما
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