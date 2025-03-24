البابا فرنسيس يشكر الحشود في أول ظهور علني منذ تلقي العلاج

في أول ظهور علني منذ تلقي العلاج.. البابا فرنسيس يوجه التحية إلى الحشود المتجمّعة أمام مستشفى جيميلي في روما الذي غادره الأحد، بعدما تلقى علاجاً من التهاب حاد في الرئتين استمر 5 أسابيع