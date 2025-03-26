الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
طائرة تنجو من حادث بأعجوبة
26 مارس 2025 22:24
روسيا
الثلوج
حادث
هبوط اضطراري
طائرة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«محادثات جدة».. هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟
12 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي نتائج المحادثات بين أوكرانيا وأميركا؟
12 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تفتح باب السلام مع روسيا
12 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مفاوضات أميركية أوكرانية في جدة
11 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل لقي قائد فاغنر مصرعه؟
24 أغسطس 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"
الأخبار العالمية
الكرملين: نجري حواراً "مكثفاً" مع الولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إرسال قوات حفظ السلام لأوكرانيا أمر «نظري جداً»
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"
الأخبار العالمية
مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"
اليوم 18:10
الأخبار العالمية
الكرملين: نجري حواراً "مكثفاً" مع الولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات
اليوم 16:46
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إرسال قوات حفظ السلام لأوكرانيا أمر «نظري جداً»
اليوم 02:38
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"
25 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©