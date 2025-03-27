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الرياضة
قامات رياضية في قيادة اللجنة الأولمبية
27 مارس 2025 22:00
منصور بن محمد بن راشد
أحمد بن محمد بن راشد
أحمد بن سعيد
الإمارات
اللجنة الأولمبية
سلطان صقر السويدي
اللجنة الأولمبية الوطنية
بطي بن مكتوم
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