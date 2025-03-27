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ترامب يفرض 25% رسوماً جمركية على السيارات غير المصنعة في أميركا
27 مارس 2025 21:47
السيارات
الرسوم الجمركية
أميركا
رسوم جمركية
دونالد ترامب
ترامب
حرب الرسوم الجمركية
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