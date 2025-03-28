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إيلون ماسك يقرر مغادرة إدارة ترامب نهائياً
28 مارس 2025 21:23
إيلون ماسك
ترامب
أميركا
دونالد ترامب
إدارة ترامب
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