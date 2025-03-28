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رئيس وزراء كندا: لا تعاون مع أميركا.. وترامب يرد
28 مارس 2025 22:45
مارك كارني
رئيس الوزراء الكندي
ترامب
كندا
أميركا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
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