السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
28 مارس 2025 23:30
كوريا الجنوبية
أميركا
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
حرائق الغابات
السعودية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
21 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل تمتلك أميركا محطة زابوريجيا؟
21 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من يقود فريق التفاوض الروسي مع أميركا؟
21 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثة "مثمرة" مع زيلينسكي
19 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين؟
19 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"
الأخبار العالمية
ترحيب أممي بمشاورات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"
26 مارس 2025
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"
25 مارس 2025
الأخبار العالمية
ترحيب أممي بمشاورات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
21 مارس 2025
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
20 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©