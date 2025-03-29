الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ولادة طفل وسط زلزال بانكوك
29 مارس 2025 22:44
بانكوك
زلزال
ميانمار
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سر تدفق مياه المسابح من ناطحات السحاب أثناء الزلازل!
اليوم 22:49
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إنقاذ امرأة بعد 30 ساعة تحت أنقاض زلزال ميانمار
اليوم 21:41
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
1000 قتيل حصيلة زلزال ميانمار
اليوم 21:32
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزال ميانمار.. الشوارع تتحول لمستشفيات!
اليوم 00:30
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مشاهد حية لفوضى ودمار ميانمار بعد الزلزال
28 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الزلزال في ميانمار
الأخبار العالمية
مساعدات صينية بقيمة 13.8 مليون دولار لميانمار بعد الزلزال
الأخبار العالمية
إغلاق المطار الرئيسي في ميانمار بعد انهيار برج المراقبة
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الزلزال في ميانمار
اليوم 21:42
الأخبار العالمية
مساعدات صينية بقيمة 13.8 مليون دولار لميانمار بعد الزلزال
اليوم 14:25
الأخبار العالمية
إغلاق المطار الرئيسي في ميانمار بعد انهيار برج المراقبة
اليوم 12:17
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©