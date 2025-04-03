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ما هي الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب؟
3 ابريل 2025 19:11
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية
حرب الرسوم التجارية
الرئيس الأميركي
أميركا
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ترامب
حرب الرسوم الجمركية
الرسوم التجارية
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