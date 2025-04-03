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لماذا أعلن ترامب عن رسوم جمركية على دول العالم؟
3 ابريل 2025 23:44
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية
حرب الرسوم التجارية
الرئيس الأميركي
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حرب الرسوم الجمركية
الرسوم التجارية
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