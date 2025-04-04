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لحظة عزل رئيس كوريا الجنوبية من منصبه
4 ابريل 2025 18:22
يون سوك-يول
الأحكام العرفية
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رئيس كوريا الجنوبية
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كوريا الجنوبية
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