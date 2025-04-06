الأمطار تغرق وسط أميركا

ضربت موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة وسط الولايات المتحدة، وتسببت في ارتفاع مستوى الأنهار وحدوث فيضانات أودت بحياة 16 شخصاً. وتوقعت السلطات أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى وتجتاح البنية التحتية