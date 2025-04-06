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الأمطار تغرق وسط أميركا
6 ابريل 2025 18:12
ضربت موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة وسط الولايات المتحدة، وتسببت في ارتفاع مستوى الأنهار وحدوث فيضانات أودت بحياة 16 شخصاً. وتوقعت السلطات أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى وتجتاح البنية التحتية
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أمطار غزيرة
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أميركا
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