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علوم الدار
أمراض القلب الخلقية عند الأطفال
6 ابريل 2025 18:17
الدكتور عارف الحكمي، استشاري أمراض القلب للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية لـ"الاتحاد": تحديد وتقييم التشوهات القلبية الخلقية لدى الأطفال بدقة فائقة بفضل التقنيات المتقدمة
الأطفال
أمراض القلب
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