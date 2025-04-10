فن إدارة الأخطار

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مشاركون لـ«الاتحاد»: «القمة العالمية للطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية في مواجهة تحديات المستقبل
الإمارات عضواً في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي
«أبـوظبي للتنقل»: 140 كلم في الساعة.. السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11 ابتداءً من 14 أبريل
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