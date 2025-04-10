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علوم الدار
المساعدات الإماراتية للسودان.. تضامن إنساني مع الشعوب
10 ابريل 2025 19:05
المساعدات الإماراتية
أزمة السودان
الجيش السوداني
المساعدات الإنسانية
القوات المسلحة السودانية
الإمارات
السودان
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