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قوات البرهان تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين
10 ابريل 2025 21:00
أزمة السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
عبد الفتاح البرهان
القوات المسلحة السودانية
الدعم السريع
السودان
الأسلحة الكيميائية
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