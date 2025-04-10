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علوم الدار
أنور قرقاش: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
10 ابريل 2025 23:34
أنور قرقاش
السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
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