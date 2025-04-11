مستجدات جائزة ريادة سوق العمل

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انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
40 قتيلاً و146 جريحاً خلال 24 ساعة في غزة
مسؤولون دوليون وأمميون لـ«الاتحاد»: استهداف فرق الإغاثة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو
البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تحظى بتأييد مطلق من «عدم الانحياز»
لبنان: ملتزمون بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة
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الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
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8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
الإمارات تشارك في تدشين أكبر جامع في ديربنت بجمهورية داغستان الروسية
«الفارس الشهم 3» تؤكد التزامها بمواصلة الدعم الإنساني لأهالي غزة
5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
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حاكم عجمان: الإمارات نموذج عالمي في التعايش
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