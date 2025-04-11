الصين وأميركا.. "تيك توك" وتعرفة جمركية

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لبنان: ملتزمون بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة
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8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
الإمارات تشارك في تدشين أكبر جامع في ديربنت بجمهورية داغستان الروسية
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