الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الصين وأميركا.. "تيك توك" وتعرفة جمركية
11 ابريل 2025 19:08
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية
تيك توك
حرب الرسوم التجارية
أميركا
الصين
حرب الرسوم الجمركية
التعريفات الجمركية
الرسوم التجارية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
4 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا أعلن ترامب عن رسوم جمركية على دول العالم؟
3 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب؟
3 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يفرض 25% رسوماً جمركية على السيارات غير المصنعة في أميركا
27 مارس 2025
اقتصاد
اقتصاد
«مصرف».. العالم ينتظر قراراته
10 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
تعليق الرسوم الجمركية يقفز بالأسواق الأميركية
الأخبار العالمية
بعد زيادة الرسوم الجمركية.. «أمازون» تلغي طلبيات من الصين
الأخبار العالمية
ترامب يعلق الرسوم "المتبادلة" ويستثني دولة واحدة
الأخبار العالمية
الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية
الأخبار العالمية
تعليق الرسوم الجمركية يقفز بالأسواق الأميركية
10 ابريل 2025
الأخبار العالمية
بعد زيادة الرسوم الجمركية.. «أمازون» تلغي طلبيات من الصين
9 ابريل 2025
الأخبار العالمية
ترامب يعلق الرسوم "المتبادلة" ويستثني دولة واحدة
9 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية
9 ابريل 2025
شاهد أيضًا
اقتصاد
الصين وأميركا.. "تيك توك" وتعرفة جمركية
علوم الدار
مستجدات جائزة ريادة سوق العمل
علوم الدار
أنور قرقاش: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
الأخبار العالمية
ترامب: أحتاج 15 دقيقة للعناية بشعري الجميل
الأخبار العالمية
قوات البرهان تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين
علوم الدار
أسرع مركز لفحص المركبات في الدولة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©