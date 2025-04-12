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أول تعليق من ترامب بعد فحص طبي
12 ابريل 2025 18:11
في أول تعليق له بعد الخضوع لفحص طبي سنوي في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري.. ترامب يقول إنه "كان جيداً"، مشيداً بقلبه وروحه وقدرته المعرفية. وأشار إلى أن الأطباء قدموا له "قليلاً من النصائح" يمكنها أن تحسن صحته دون توضيحها
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
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