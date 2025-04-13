الأحد 13 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تدعم صمود أهالي قطاع غزة
القوات المسلحة السودانية.. استخدام ممنهج لسلاح «التجويع»
واشنطن تستثني الحواسيب والهواتف من الرسوم الجمركية الإضافية
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم
الجيش اللبناني يسيطر على مواقع عسكرية جنوب الليطاني
إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال تطويق مدينة رفح
دعوات أممية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة
مصر تؤكد ضرورة البدء في إعادة الإعمار
إسرائيل تواصل عملياتها في طولكرم ومخيميها
بلدية غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه
البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية الإطار الانتخابي
«سنتكوم»: مزاعم «الحوثيين» بضرب حاملة «ترومان» ادعاءات فارغة
سيف بن زايد وذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضــرون أفراح البلوشي والظاهري
الإمارات وهولندا تعقدان الجولة الرابعة من «المشاورات السياسية»
عيادة للتخلص من إدمان الأطفال الأجهزة الإلكترونية في أبوظبي
مزارع العين.. رمز العطاء والاستدامة في الإمارات
قمة «العدالة والحب والسلام» تناقش تعزيز القيم الإنسانية المشتركة
غداً.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
أعلم أنك خائف
13 ابريل 2025 18:01
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
«التاكسي الجوي» في أبوظبي 2026
اليوم 18:14
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. وطن لا تهزه أصوات الافتراءات
11 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
مستجدات جائزة ريادة سوق العمل
11 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
أنور قرقاش: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
10 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
أسرع مركز لفحص المركبات في الدولة
10 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ماينمار تحتفل بمهرجان الماء وسط دمار الزلزال
اليوم 19:18
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يفوزان بكأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 19:12
الرياضة
ختام رائع لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 19:10
الرياضة
«الألعاب الجامعية» تصل إلى محطة «مربع الذهب»
اليوم 18:41
الأخبار العالمية
ماينمار تحتفل بمهرجان الماء وسط دمار الزلزال
اليوم 19:18
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يفوزان بكأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 19:12
الرياضة
ختام رائع لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 19:10
الرياضة
«الألعاب الجامعية» تصل إلى محطة «مربع الذهب»
اليوم 18:41
شاهد أيضًا
علوم الدار
«التاكسي الجوي» في أبوظبي 2026
اليوم 18:14
الأخبار العالمية
افتتاح إكسبو 2025 في اليابان
اليوم 18:05
علوم الدار
أعلم أنك خائف
اليوم 18:01
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تقتلع أكثر من 800 شجرة في بكين
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
العقوبات الدولية دليل جرائم القوات المسلحة السودانية
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
افتراءات الجيش السوداني تنهار أمام «العدل الدولية»
12 ابريل 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©