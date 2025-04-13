الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
افتتاح إكسبو 2025 في اليابان
13 ابريل 2025 18:05
من المتوقع أن يزوره حوالي 28.2 مليون شخص.. افتتاح معرض إكسبو أوساكا الدولي 2025 في اليابان.
إكسبو
اليابان
أوساكا
معرض إكسبو
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اليابان تحظر استخدام المياه لــ 1.2 مليون شخص
30 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ثلوج كثيفة في اليابان
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا قال رئيس وزراء اليابان عن الأشباح في مقر إقامته؟
27 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الذكرى الـ20 على أعظم الكوارث الطبيعية
19 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فشل جديد لإطلاق صاروخ "سبيس وان" اليابانية
18 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
بعد نصف قرن.. الإمارات تبهر العالم في "إكسبو أوساكا" بقصة أمة تصنع المستقبل
اقتصاد
جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" يفتح أبوابه للعالم
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بمواصلة المفاوضات مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
أوساكا اليابانية تستضيف "إكسبو 2025" على مدى 6 أشهر
علوم الدار
بعد نصف قرن.. الإمارات تبهر العالم في "إكسبو أوساكا" بقصة أمة تصنع المستقبل
اليوم 17:28
اقتصاد
جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" يفتح أبوابه للعالم
اليوم 13:56
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بمواصلة المفاوضات مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية
اليوم 12:00
الأخبار العالمية
أوساكا اليابانية تستضيف "إكسبو 2025" على مدى 6 أشهر
اليوم 08:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©