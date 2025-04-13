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علوم الدار
«التاكسي الجوي» في أبوظبي 2026
13 ابريل 2025 18:14
التاكسي الجوي
أبوظبي
الإمارات
أبوظبي للتنقل
النقل الجوي
طائرات من دون طيار
الدرون
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