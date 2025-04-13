الأحد 13 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تدعم صمود أهالي قطاع غزة
القوات المسلحة السودانية.. استخدام ممنهج لسلاح «التجويع»
واشنطن تستثني الحواسيب والهواتف من الرسوم الجمركية الإضافية
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم
الجيش اللبناني يسيطر على مواقع عسكرية جنوب الليطاني
إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال تطويق مدينة رفح
دعوات أممية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة
مصر تؤكد ضرورة البدء في إعادة الإعمار
إسرائيل تواصل عملياتها في طولكرم ومخيميها
بلدية غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه
البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية الإطار الانتخابي
«سنتكوم»: مزاعم «الحوثيين» بضرب حاملة «ترومان» ادعاءات فارغة
سيف بن زايد وذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضــرون أفراح البلوشي والظاهري
الإمارات وهولندا تعقدان الجولة الرابعة من «المشاورات السياسية»
عيادة للتخلص من إدمان الأطفال الأجهزة الإلكترونية في أبوظبي
مزارع العين.. رمز العطاء والاستدامة في الإمارات
قمة «العدالة والحب والسلام» تناقش تعزيز القيم الإنسانية المشتركة
غداً.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق مدناً مغربية
13 ابريل 2025 20:19
الأمطار
منخفض جوي
المغرب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاقم الفيضانات في غرب فرنسا
31 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فوضى الأمطار.. مشاهد صادمة في ساو باولو
25 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
احترافية في التعامل مع المنخفض الجوي
18 ابريل 2024
علوم الدار
علوم الدار
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تدعو إلى توخي الحذر
17 ابريل 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزال المغرب.. الأعنف في 100 عام
11 سبتمبر 2023
أخبار ذات صلة
الرياضة
أميركا الجنوبية تقترح زيادة «مونديال 2030» إلى 64 منتخباً
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
مقتل 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
12 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
أعمال حجاج.. إضاءة على الموروث الثقافي المغربي
1 ابريل 2025
الأخبار العالمية
فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية تسيطر على حرائق الغابات المدمرة
28 مارس 2025
الرياضة
أميركا الجنوبية تقترح زيادة «مونديال 2030» إلى 64 منتخباً
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
مقتل 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
12 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
أعمال حجاج.. إضاءة على الموروث الثقافي المغربي
1 ابريل 2025
الأخبار العالمية
فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية تسيطر على حرائق الغابات المدمرة
28 مارس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق مدناً مغربية
اليوم 20:19
علوم الدار
«التاكسي الجوي» في أبوظبي 2026
اليوم 18:14
الأخبار العالمية
افتتاح إكسبو 2025 في اليابان
اليوم 18:05
علوم الدار
أعلم أنك خائف
اليوم 18:01
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تقتلع أكثر من 800 شجرة في بكين
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
العقوبات الدولية دليل جرائم القوات المسلحة السودانية
12 ابريل 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©