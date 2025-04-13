الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق مدناً مغربية
13 ابريل 2025 20:19
الأمطار
منخفض جوي
المغرب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاقم الفيضانات في غرب فرنسا
31 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فوضى الأمطار.. مشاهد صادمة في ساو باولو
25 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
احترافية في التعامل مع المنخفض الجوي
18 ابريل 2024
علوم الدار
علوم الدار
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تدعو إلى توخي الحذر
17 ابريل 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزال المغرب.. الأعنف في 100 عام
11 سبتمبر 2023
أخبار ذات صلة
الرياضة
أميركا الجنوبية تقترح زيادة «مونديال 2030» إلى 64 منتخباً
الأخبار العالمية
مقتل 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
التعليم والمعرفة
أعمال حجاج.. إضاءة على الموروث الثقافي المغربي
الأخبار العالمية
فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية تسيطر على حرائق الغابات المدمرة
الرياضة
أميركا الجنوبية تقترح زيادة «مونديال 2030» إلى 64 منتخباً
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
مقتل 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
12 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
أعمال حجاج.. إضاءة على الموروث الثقافي المغربي
1 ابريل 2025
الأخبار العالمية
فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية تسيطر على حرائق الغابات المدمرة
28 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©