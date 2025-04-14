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علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تُسير صهاريج مياه لسد احتياجات النازحين في غزة
14 ابريل 2025 22:58
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
سكان غزة
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قطاع غزة
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غزة
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