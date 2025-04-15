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أفيال تتجمع لحماية صغارها خلال زلزال
15 ابريل 2025 18:28
ولاية كاليفورنيا
الأفيال
كاليفورنيا
أميركا
الزلازل
زلزال
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