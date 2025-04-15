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اختتام فعاليات المؤتمر الخليجي الأول للجمعية الدولية لقيِّمي الفن المعاصر
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«النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
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مسام: نزع 487 ألف لغم حوثي
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تعليق ترامب على استهداف روسيا منطقة سومي الأوكرانية
15 ابريل 2025 18:55
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