الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
تعليق ترامب على استهداف روسيا منطقة سومي الأوكرانية
15 ابريل 2025 18:55
ترامب
دونالد ترامب
أميركا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
روسيا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثة "مثمرة" مع زيلينسكي
19 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين؟
19 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
14 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
7 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زيلينسكي لترامب: أوكرانيا مستعدة للسلام
5 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
الأخبار العالمية
الكرملين: النقاش مع أميركا بشأن أوكرانيا "معقد للغاية"
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
الأخبار العالمية
ترحيب أممي بمشاورات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الكرملين: النقاش مع أميركا بشأن أوكرانيا "معقد للغاية"
1 ابريل 2025
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
22 مارس 2025
الأخبار العالمية
ترحيب أممي بمشاورات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
21 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©