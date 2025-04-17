الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"سلام" على برج إيفل
17 ابريل 2025 19:00
برج إيفل
باريس
إيفل
فرنسا
السلام
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق يلتهم مبنى أثرياً في باريس
27 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إعادة فتح برج إيفل للزوار
24 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو رئيس وزراء فرنسا الجديد؟
9 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يصل أقصى اليمين إلى السلطة في فرنسا؟
2 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
جوردان بارديلا.. هل يترأس الحكومة الفرنسية؟
11 يونيو 2024
أخبار ذات صلة
التعليم والمعرفة
الشارقة تنقل تجربتها في بناء مشروع ثقافي مستدام إلى العواصم العالمية للكتاب
الأخبار العالمية
باريس تستضيف قمة حول أوكرانيا
الرياضة
انطلاق أسبوع النزال لبطولة «أبوظبي إكستريم» في فرنسا الخميس
الأخبار العالمية
ماكرون: يجب إنهاء محنة المدنيين في غزة
التعليم والمعرفة
الشارقة تنقل تجربتها في بناء مشروع ثقافي مستدام إلى العواصم العالمية للكتاب
اليوم 16:15
الأخبار العالمية
باريس تستضيف قمة حول أوكرانيا
اليوم 14:26
الرياضة
انطلاق أسبوع النزال لبطولة «أبوظبي إكستريم» في فرنسا الخميس
16 ابريل 2025
الأخبار العالمية
ماكرون: يجب إنهاء محنة المدنيين في غزة
16 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©