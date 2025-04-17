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هل يتمكن العالم من منع جائحة جديدة؟
17 ابريل 2025 19:30
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
أورسولا فون دير لاين
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