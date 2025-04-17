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علوم الدار
خطبة الجمعة: ولا يغتب بعضكم بعضاً
17 ابريل 2025 20:30
خطبة الجمعة
الإمارات
صلاة الجمعة
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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