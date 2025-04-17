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علوم الدار
الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لحماية الشعب السوداني
17 ابريل 2025 21:00
لانا نسيبة
أزمة السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
مؤتمر لندن
القوات المسلحة السودانية
الشعب السوداني
الإمارات
الدعم السريع
السودان
الأسلحة الكيميائية
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