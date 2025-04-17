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ما سبب زيارة ويتكوف وروبيو إلى فرنسا؟
17 ابريل 2025 22:00
ستيف ويتكوف
ماركو روبيو
فرنسا
أميركا
وزير الخارجية الأميركي
المبعوث الأميركي
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