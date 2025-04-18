الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
غارات أميركية على ميناء رأس عيسى في اليمن
18 ابريل 2025 19:16
غارات أميركية
أميركا
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
ميناء رأس عيسى
القوات الأميركية
الجيش الأميركي
ضربات جوية
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق وسط أميركا
6 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل تنجح أميركا في تنفيذ «القبة الذهبية»؟
5 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الخارجية الأميركية تصنف الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"
5 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يدرج "الحوثي" على قائمة المنظمات الإرهابية
23 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«مروض ترامب» هل هو ما يحتاجه الناتو؟
29 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
الأخبار العالمية
اليمن: إنهاء التهديد الحوثي مرهون بتجريد موارده
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
الأخبار العالمية
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
اليوم 01:23
الأخبار العالمية
اليمن: إنهاء التهديد الحوثي مرهون بتجريد موارده
17 ابريل 2025
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
12 ابريل 2025
الأخبار العالمية
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
11 ابريل 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
غارات أميركية على ميناء رأس عيسى في اليمن
اقتصاد
اليوم.. تيم لاب فينومينا أبوظبي يستقبل الزوار
الأخبار العالمية
ما سبب زيارة ويتكوف وروبيو إلى فرنسا؟
الأخبار العالمية
هل توقف اتفاق المعادن بين أميركا وأوكرانيا؟
علوم الدار
الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لحماية الشعب السوداني
علوم الدار
خطبة الجمعة: ولا يغتب بعضكم بعضاً
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©