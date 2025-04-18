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علوم الدار
مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة "HELM"
18 ابريل 2025 20:45
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
دائرة التنمية الاقتصادية
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
مكتب أبوظبي للاستثمار
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