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ترامب: اتفاق وشيك مع الصين
18 ابريل 2025 21:45
ترامب
دونالد ترامب
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الصين
الرئيس الأميركي
حرب الرسوم الجمركية
حرب الرسوم التجارية
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية
الرسوم التجارية
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