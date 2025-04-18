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علوم الدار
الإمارات.. دور فاعل لدعم حل الأزمة السودانية سياسياً
18 ابريل 2025 22:00
أزمة السودان
السودان
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الجيش السوداني
القوات المسلحة السودانية
الدعم السريع
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