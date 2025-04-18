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الثلوج ترسم لوحتها على جبال الألب
18 ابريل 2025 21:30
جبال الألب
الثلوج
تساقط الثلوج
الثلوج الكثيفة
موجة الثلوج
تساقط الثلج
العاصفة الثلجية
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