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ثلوج الربيع تفتح مناطق التزلج في فرنسا
18 ابريل 2025 20:15
الثلوج
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العاصفة الثلجية
تساقط الثلج
فرنسا
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