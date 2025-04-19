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عاصفة بَرَد عنيفة تحطم النوافذ في نبراسكا
19 ابريل 2025 17:52
عاصفة بَرَد عنيفة تجتاح مناطق عدة في ولاية نبراسكا الأميركية، متسببة بأضرار واسعة وتحطم نوافذ الفنادق والمنازل والسيارات
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