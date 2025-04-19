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أزمة البيض تدفع الأميركيين لعبور الحدود نحو المكسيك
19 ابريل 2025 17:57
البيض
الولايات المتحدة
المكسيك
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