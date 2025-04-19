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المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل الدفعة الثالثة من الكوادر الطبية الإندونيسية
20 ابريل 2025 01:58
الفارس الشهم 3
المستشفى الإماراتي العائم
العريش
مصر
فلسطين
غزة
قطاع غزة
إندونيسيا
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