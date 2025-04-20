الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
خدمة «TXAI» إلى مطار زايد الدولي
20 ابريل 2025 18:53
مطار زايد الدولي
جزيرة ياس
المركبات ذاتية القيادة
جزيرة السعديات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
زيلينسكي يشكر الإمارات لدورها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى
19 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. وساطة ناجحة في أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
19 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
«التاكسي الجوي» في أبوظبي 2026
13 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
أعلم أنك خائف
13 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
أصحاب الهمم.. فرسان الإرادة
8 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
"طرق دبي" توقع مذكرة لبدء التجارب لتشغيل 50 مركبة ذاتية القيادة في 2025
الترفيه
«حياكم في أبوظبي» خلال شهر أبريل
اقتصاد
نهيان بن مبارك: علاقات الإمارات وفرنسا تاريخية
اقتصاد
«ياس» تتصدر اهتمامات مستثمري العقارات في أبوظبي
علوم الدار
"طرق دبي" توقع مذكرة لبدء التجارب لتشغيل 50 مركبة ذاتية القيادة في 2025
اليوم 15:32
الترفيه
«حياكم في أبوظبي» خلال شهر أبريل
16 ابريل 2025
اقتصاد
نهيان بن مبارك: علاقات الإمارات وفرنسا تاريخية
14 ابريل 2025
اقتصاد
«ياس» تتصدر اهتمامات مستثمري العقارات في أبوظبي
14 ابريل 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
رائد الفضاء الأكبر سناً يعود إلى الأرض في يوم ميلاده الـ 70
علوم الدار
خدمة «TXAI» إلى مطار زايد الدولي
الأخبار العالمية
روبوت ينافس البشر في مسابقات الجري
الأخبار العالمية
وفيات في انهيار مبنى بالهند
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل الدفعة الثالثة من الكوادر الطبية الإندونيسية
علوم الدار
زيلينسكي يشكر الإمارات لدورها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©