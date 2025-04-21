الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس.. إرث خالد من المحبة
21 ابريل 2025 18:12
الفاتيكان
أميركا اللاتينية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف ستجري مراسم جنازة البابا فرنسيس؟
اليوم 18:20
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
آخر رسالة للبابا فرنسيس
اليوم 18:17
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس.. إرث من التسامح والأخوة الإنسانية
اليوم 18:05
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
وفاة البابا فرنسيس
اليوم 18:04
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو الوضع الصحي للبابا فرنسيس؟
24 فبراير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
شيخ الأزهر ناعياً البابا فرنسيس: رجل الإنسانية من طراز رفيع
علوم الدار
"حكماء المسلمين": البابا فرنسيس وهب حياته لنشر قيم المحبة والتعايش والأخوة الإنسانية
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي الكاردينال كيفن فاريل في وفاة بابا الفاتيكان
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون الكاردينال كيفن فاريل في وفاة بابا الفاتيكان
الأخبار العالمية
شيخ الأزهر ناعياً البابا فرنسيس: رجل الإنسانية من طراز رفيع
اليوم 16:00
علوم الدار
"حكماء المسلمين": البابا فرنسيس وهب حياته لنشر قيم المحبة والتعايش والأخوة الإنسانية
اليوم 15:09
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي الكاردينال كيفن فاريل في وفاة بابا الفاتيكان
اليوم 14:25
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون الكاردينال كيفن فاريل في وفاة بابا الفاتيكان
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©