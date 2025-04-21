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البابا فرنسيس «صديق العرب الاستثنائي»
21 ابريل 2025 19:55
الفاتيكان
أميركا اللاتينية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
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