بابا الفاتيكان الراحل.. ارتباط تاريخي بالمبادرات الإماراتية

الثلاثاء 22 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة عبر الحوار
غزة.. مقتل 600 طفل وإصابة 1600 منذ 18 مارس
إجراءات إسرائيلية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى
مستوطنون يهاجمون بلدة فلسطينية ويحرقون منزلاً في رام الله
إسرائيل تلغي تأشيرات نواب فرنسيين قبل زيارتهم للأراضي الفلسطينية
مباحثات سعودية مصرية حول الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة
العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة في شمال شرقي بغداد
للمرة الأولى منذ عقدين.. وفد سوري رسمي يزور واشنطن
الصومال: «الشباب» في أضعف حالاتها
بكين تحذر واشنطن من ابتزاز شركاء الصين بـ «ورقة الرسوم»
الإمارات والبابا.. علاقات ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل
البابا فرنسيس.. إرث خالد من المحبة والتسامح
البابا فرنسيس.. شخصية استثنائية وجنازة مختلفة
بابا الفاتيكان.. صاحب القيمة الغالية والقامة الرفيعة
في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة
«زايد الإنسانية» تنظم محاضرة الزراعة المستدامة
«الدفاع» تنظم المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية لقوات «التعاون»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان الراحل.. ارتباط تاريخي بالمبادرات الإماراتية
22 ابريل 2025 01:57
بابا الفاتيكان
الفاتيكان
أميركا اللاتينية
البابا فرنسيس
الكنيسة الكاثوليكية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس «صديق العرب الاستثنائي»
اليوم 19:55
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف ستجري مراسم جنازة البابا فرنسيس؟
اليوم 18:20
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
آخر رسالة للبابا فرنسيس
اليوم 18:17
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس.. إرث خالد من المحبة
اليوم 18:12
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس.. إرث من التسامح والأخوة الإنسانية
اليوم 18:05
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات والبابا.. علاقات ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل
22 ابريل 2025
علوم الدار
البابا فرنسيس.. إرث خالد من المحبة والتسامح
22 ابريل 2025
علوم الدار
البابا فرنسيس.. شخصية استثنائية وجنازة مختلفة
22 ابريل 2025
علوم الدار
بابا الفاتيكان.. صاحب القيمة الغالية والقامة الرفيعة
22 ابريل 2025
علوم الدار
الإمارات والبابا.. علاقات ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل
22 ابريل 2025
علوم الدار
البابا فرنسيس.. إرث خالد من المحبة والتسامح
22 ابريل 2025
علوم الدار
البابا فرنسيس.. شخصية استثنائية وجنازة مختلفة
22 ابريل 2025
علوم الدار
بابا الفاتيكان.. صاحب القيمة الغالية والقامة الرفيعة
22 ابريل 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان الراحل.. ارتباط تاريخي بالمبادرات الإماراتية
22 ابريل 2025
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس «صديق العرب الاستثنائي»
اليوم 19:55
الأخبار العالمية
كيف ستجري مراسم جنازة البابا فرنسيس؟
اليوم 18:20
الأخبار العالمية
آخر رسالة للبابا فرنسيس
اليوم 18:17
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس.. إرث خالد من المحبة
اليوم 18:12
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس.. إرث من التسامح والأخوة الإنسانية
اليوم 18:05
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©