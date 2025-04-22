الثلاثاء 22 ابريل 2025
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احتراق طائرة على المدرج
22 ابريل 2025 17:43
سيطرت حالة من الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأميركية بعد أن اندلعت النيران في أحد محركاتها قبل الإقلاع من مطار أورلاندو، وقام طاقم الطائرة بإجلاء مئات الركاب عبر زلاجات الطوارئ، ونجا ركاب الطائرة البالغ عددهم 282 راكباً دون إصابات.
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