البابا فرنسيس على شواطئ الهند

تمثال رملي ضخم للبابا فرنسيس نُحت على شواطئ الهند، وقام الفنان الهندي العالمي سودارسان باتنايك بنحت التمثال ويبلغ ارتفاعه نحو 2.5 متر واستخدم في تنفيذه 8 أطنان من الرمال، وأثارت وفاة البابا صدمة كبيرة في أنحاء العالم وردود فعل واسعة