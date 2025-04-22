الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تلهم العالم في يوم الأرض
22 ابريل 2025 18:03
الطاقة الشمسية
الاستدامة
الطاقة النظيفة
البيئة
مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
الإمارات
الطاقة المتجددة
الاقتصاد الدائري
يوم الأرض
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات سباقة في مجال الطاقة النظيفة
25 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
في الإمارات.. أحلام البيئة "واقع"
10 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. الاستدامة هدف مشترك
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
حافلات خضراء.. زيرو انبعاثات
12 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم البيئة الوطني 2024
4 فبراير 2024
أخبار ذات صلة
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
علوم الدار
الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد إعلان شركة "دو" إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات بالتعاون مع مايكروسوفت
علوم الدار
في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة
أخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
علوم الدار
الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش
اليوم 18:42
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد إعلان شركة "دو" إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات بالتعاون مع مايكروسوفت
اليوم 18:38
علوم الدار
في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©