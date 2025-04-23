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علوم الدار
«بركتنا» تعزز جودة حياة كبار المواطنين بأبوظبي
23 ابريل 2025 18:37
أبوظبي
جودة الحياة
كبار المواطنين
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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