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ماهي تفاصيل مقترح ترامب النهائي لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
23 ابريل 2025 18:41
دونالد ترامب
روسيا
أوكرانيا
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